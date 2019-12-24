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В Кирове из-за гололеда пострадали 120 человек

Из них 15 доставлены в больницу
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© Мария Шевченко/ТАСС

КИРОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Ледяной дождь и оттепель спровоцировали образование сильного гололеда в Кирове в начале рабочей недели, в результате с травмами в медучреждения обратились 120 человек - одна шестая часть всех травмированных с начала зимнего сезона (1 ноября). Об этом ТАСС сообщил представитель регионального Минздрава.

"Вчера 120 пострадавших от гололеда обратились в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, из них 15 - госпитализированы. С начала сезона - с 1 ноября - [за помощью обратились] 745 пострадавших, 90 госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

К понедельнику в Кирове потеплело до плюс 1 градуса, из-за оттепели и ледяного дождя на тротуарах города образовался гололед, из-за которого передвигаться по улицам стало практически невозможно. Льдом покрылись перила, ступени, машины, а коммунальные службы не могли справиться с последствиями непогоды, так как дождь смывал противогололедные материалы.

"Вчера мы столкнулись одновременно с отрицательным воздействием нескольких факторов: ледяной дождь с утра покрыл пешеходные зоны плотной ледяной пленкой, под которой остались противогололедные материалы. Далее температура на поверхности тротуаров перешла в плюс, снежно-ледяной накат начал таять, смывая с поверхности песок. Поскольку основание тротуаров в настоящий момент имеет температуру ниже нуля, вода, смыв противогололедные реагенты, замерзает повторно, образуя на поверхности прочную ледяную пленку. Эту процедуру можно повторять бесконечно", - цитирует администрация Кирова представителя управления дорожной и парковой инфраструктуры.

По данным администрации города, днем на городских улицах было распределено более 100 тонн песко-соляной смеси, в настоящее время все подрядные организации находятся в режиме круглосуточного дежурства.

По данным кировского гидрометцентра, температура воздуха в настоящее время на 5-8 градусов выше климатической нормы, подобное превышение температуры в конце декабря фиксировалось последний раз в 1995 году. По прогнозам синоптиков, похолодание в Кирове начнется с четверга, днем 26 декабря ожидается минус 7 градусов, ночью - минус 12.

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РоссияКировская область
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