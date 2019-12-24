Сообщение об угрозе взрыва поступило на Киевский вокзал в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило на Киевский вокзал Москвы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Киевского вокзала, оно проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве неизвестные сообщили об угрозах взрывов в 15 школах и 11 районных судах.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.