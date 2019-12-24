Полиция нашла у задержанного за грабеж в Кирове самодельное взрывное устройство

КИРОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывного устройства в отношении задержанного за ограбление пенсионерки мужчины, у которого при осмотре обнаружили самодельный боеприпас. Об этом во вторник рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Во время досмотра у молодого человека был обнаружен некий самодельный боеприпас, снаряженный 30 граммами охотничьего пороха, который, по заключению экспертов, признали самодельным взрывным устройством. Возбуждено уголовное дело по ст 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств", - прим. ТАСС), он заключен под стражу. Проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

По информации УМВД, молодой человек в середине ноября ограбил на улице в Кирове 65-летнюю женщину - вырвал у нее сумку и убежал, было возбуждено уголовное дело. Грабителем оказался житель поселка Лесной Верхнекамского района 1997 года рождения, он приезжал в Киров с целью поиска работы.

По словам представителя УМВД, задержанный пояснил, что делал взрывное устройство из любопытства. В настоящее время его показания проверяются, устанавливаются обстоятельства изготовления устройства, работа ведется совместно с УФСБ по региону.