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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Устроившего стрельбу в Забайкалье солдата этапируют в Москву на психиатрическую экспертизу

По словам адвокатов, этапирование произойдет до конца года

ТАСС, 24 декабря. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате чего погибли восемь человек, до конца года будет этапирован в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС сообщил адвокаты Шамсутдинова Равиль Тугушев и Руслан Нагиев.

"Его этапируют в Москву для проведения [психиатрической] экспертизы", - сказал Нагиев, в ответ на вопрос об этапировании Шамсутдинова для проведения психиатрической экспертизы.

Равиль Тугушев уточнил ТАСС, что этапирование произойдет, предположительно, до конца года. "Точной даты сейчас нет, этап формирует ФСИН. Скорее всего, в связи с жесткими сроками проведения экспертизы это произойдет до Нового года", - пояснил адвокат.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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