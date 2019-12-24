Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля 2020 года удовлетворить", - огласила решение судья Валентина Левашова.

В ходе заседания защита просила не рассматривать ходатайство следствия в отсутствии обвиняемого Соколова, который в настоящий момент находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе. "Прошу рассмотреть ходатайство в присутствии моего доверителя, который находится в [Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии им. В. П] Сербского, ориентировочно экспертиза будет завершена 2 января, срок ареста истекает 8 января. Значит, можно будет осуществить его явку на заседание", - сказал адвокат.

Следствие и прокуратура настаивала на продлении срока содержания историка в СИЗО, а защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. "Соколов сознался и раскаялся, также он никаким образом не может повлиять на ход следствия", - пояснил адвокат.

Соколов был задержан в ноябре. Его извлекли из реки в центре Петербурга с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. По данным следствия, он произвел в Ещенко не менее трех выстрелов.

В суде историк признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Его отправили в петербургский СИЗО "Кресты", оттуда - в московский изолятор "Бутырка", из которого он был переведен в центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.