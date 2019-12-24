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Суд оштрафовал на 110 тыс. рублей фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

Прокурор требовал для Евгения Ерзунова штраф в размере 170 тыс. рублей
Евгений Ерзунов АГН "Москва"
Описание
Евгений Ерзунов
© АГН "Москва"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 110 тыс. рублей Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Суд оштрафовал обвиняемого на 110 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Прокурор требовал для Ерзунова штраф в размере 170 тыс. рублей.

Дело слушалось в особом порядке, обвиняемый признал вину полностью и был отпущен в зале суда.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Половец и Вересов отпущены под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко.

В новость была внесена правка (13:17 мск) – повторяется с уточнением суммы штрафа; в новость были внесены изменения (13:29 мск) - добавлена информация по тексту.

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