Протащивший девушку на тросе за автомобилем житель Алтая получил 10,5 года колонии

ТАСС, 24 декабря. Суд приговорил 23-летнего жителя Барнаула к 10 годам и шести месяцам колонии и штрафу. Он признан виновным по 13 статьям УК РФ, в числе которых насилие, угрозы убийством, похищение и изнасилование несовершеннолетней, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Мужчина познакомился с 25-летней жительницей Барнаула весной 2017 года."Судом установлено, что мужчина жестоко избивал девушку, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка. Так, в один из дней осени он насильно поместил сожительницу в багажник своего автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль транспортного средства и продолжил движение по местности, волоча женщину по земле", - говорится в сообщении.

Первое уголовное дело на жителя Алтая возбудили в январе 2018 года. Тогда он украл банковскую карту сожительницы и ее паспорт, а потом попытался снять деньги. Во время расследования дела пострадавшая рассказала, что много раз пыталась обратиться в полицию, но сожитель, угрожая убийством, заставлял давать ложные показания, отзывая заявление. Девушка сбегала от сожителя, но он находил ее.

Также во время следствия выяснилось, что в 2013-2014 годах осужденный совершал тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

"Назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении СК. Также осужденный выплатит 568 тыс. рублей пострадавшим в качестве возмещения морального вреда и материального ущерба. Мужчина признан виновным по 13 статьям УК РФ, в числе которых ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней"), ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством), ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека совершенное, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья").