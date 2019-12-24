Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в конвойном помещении суда в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчину, обвиняемого в изнасиловании, обнаружили мертвым в конвойном помещении после того, как Фрунзенский районный суд Петербурга продлил ему срок содержания под стражей, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Тело обнаружили в конвойном помещении после того, как мужчине продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе. У мужчины было перерезано горло.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу отметили, что по факту обнаружения тела мужчины 1979 года рождения проводится доследственная проверка.