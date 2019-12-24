В Подмосковье изъяли поддельный алкоголь на 22 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность подпольных цехов по производству поддельного алкоголя в Пушкинском и Подольском районах Московской области, а также задержали их предполагаемого организатора и семерых работников. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы пресечена деятельность подпольных цехов, производивших немаркированную спиртосодержащую продукцию", - сказала она.

По словам Волк, в рамках возбужденного уголовного дела по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 55-летний житель Москвы, который разгружал свыше 1500 бутылок поддельного алкоголя.

"Полицейские установили, что данный товар незаконно производится на территории Пушкинского и Подольского районов Московской области. При обыске обнаружено свыше 42 тыс. л винного материала, более 30 тыс. бутылок вина, 52 тыс. единиц пустой тары, 1 400 л спирта, а также коробки, этикетки, фурнитура и технологическое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности. Предварительная стоимость изъятого превышает 22 млн рублей", - сказала она.

В помещении одного из цехов, как отметила представитель МВД, находились семеро граждан государств ближнего зарубежья, которые были задержаны и доставлены в территориальное подразделение внутренних дел. В настоящее время предполагаемый организатор подпольного производства находится под подпиской о невыезде.