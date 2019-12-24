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В Омской области грузовик столкнулся с легковушкой

Пострадали семь человек

ТАСС, 24 декабря. Семь человек пострадали при столкновении Toyota Land Cruiser Prado и грузовика в Омской области. Шестеро из них доставлены в больницу. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД региона.

"Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado <...> допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении грузовым автомобилем Volkswagen Transporter. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обратился за медицинской помощью, водитель автомобиля Volkswagen Transporter и пять его пассажиров (женщины 1959 г. р., 1965 г. р., 1987 г. р., мужчина 1981 г. р. и девушка 1998 г. р) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть около 07:10 (04:10 мск) 24 декабря.

Теги
РоссияОмская область
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