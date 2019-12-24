В уфимской школе проводят проверки после сообщений о травле девочки

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления образования администрации Уфы проводят проверку в школе №45 столицы Башкирии в связи с сообщениями о травле ученица 4 класса. Об этом ТАСС сообщила начальник управления образования города Елена Хаффазова.

"С утра выезжали наши работники управления образования города с проверкой. Пока я не владею информацией по итогам проверки", - сообщила Хаффазова.

По информации члена Совета по правам человека (СПЧ) Башкирии Динара Зайнуллина, группа учеников 7-8 классов избивала, вымогала деньги и склоняла девочку к суициду. Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.

Также проверка проводится по линии уполномоченного по правам ребенка Башкирии, по итогам которой будет дана оценка действиям педагогов. "Заявление от родителей ученицы поступило. Ведется проверка многоплановая, в том числе и по действиям педагогов", - сообщила ТАСС детский омбудсмен республики Милана Скоробогатова.