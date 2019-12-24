{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В уфимской школе проводят проверки после сообщений о травле девочки

Группа учеников средних классов избивала, вымогала деньги и склоняла девочку к суициду

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления образования администрации Уфы проводят проверку в школе №45 столицы Башкирии в связи с сообщениями о травле ученица 4 класса. Об этом ТАСС сообщила начальник управления образования города Елена Хаффазова.

"С утра выезжали наши работники управления образования города с проверкой. Пока я не владею информацией по итогам проверки", - сообщила Хаффазова.

По информации члена Совета по правам человека (СПЧ) Башкирии Динара Зайнуллина, группа учеников 7-8 классов избивала, вымогала деньги и склоняла девочку к суициду. Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.

Также проверка проводится по линии уполномоченного по правам ребенка Башкирии, по итогам которой будет дана оценка действиям педагогов. "Заявление от родителей ученицы поступило. Ведется проверка многоплановая, в том числе и по действиям педагогов", - сообщила ТАСС детский омбудсмен республики Милана Скоробогатова.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Семь вокзалов Москвы проверяют после звонков с угрозами взрывов
Поезда прибывают и отправляются в штатном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС