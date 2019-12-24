В Астрахани сгорела машина депутата облдумы

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Во дворе многоэтажки в Советском районе Астрахани загорелись четыре машины, в том числе автомобиль депутата думы Астраханской области Евгения Дунаева, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что причину ЧП установит экспертиза. Сам депутат считает причиной случившегося поджог.

"По факту возгорания машин проводится проверка. Причина будет установлена в ходе экспертизы", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание четырех автомобилей - BMW, Mitsubishi, Kia Sportage, Hyundai Solaris произошло рано утром во вторник на улице пр. Воробьева, около дома 12. Пострадавших в результате происшествия нет.

Среди сгоревших автомобилей - один принадлежит депутату областной думы, представителю партии "Справедливая Россия" Евгению Дунаеву.

"Это поджог, это однозначно. Связано это с моей депутатской деятельностью, бизнеса у меня нет, неприязненных отношений не было. У меня активная политическая жизнь, за что и страдаю", - сказал ТАСС Дунаев, заметив, что это не первая его сгоревшая машина.

Евгений Дунаев ранее избирался депутатом городского Совета Астрахани, депутатом городской думы Астрахани. С января 2005 по сентябрь 2007 года занимал должность председателя гордумы. В апреле 2016 года получил вакантный мандат депутата думы Астраханской области. Является членом комитета думы по государственному строительству, законности и правопорядку, а также комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.