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Сообщение об угрозе взрыва получила Тимирязевская академия в Москве

Из здания эвакуировали более 6,5 тыс. человек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. человек эвакуированы из Российского аграрного университета им. К.А. Тимирязева в Москве после поступившего сообщения с угрозой взрыва, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

"Из аграрного университета им. К.А. Тимирязева эвакуировано более 6,5 тыс. человек из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о минировании в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений об угрозах взрывов, эта информация во всех случаях оказывалась ложной.

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