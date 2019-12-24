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В Петербурге младенец умер сразу после родов

Как сообщили в СК, мать ребенка отказалась ехать в больницу и позвала на помощь свою знакомую

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Младенец умер спустя несколько минут после появления на свет при родах на дому в Санкт-Петербурге, мать сама решила не ездить в больницу и позвала на помощь знакомую. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, начата доследственная проверка.

Источник в следственных органах рассказал ТАСС, что роженица решила не ехать в больницу, позвала женщину, которая якобы обладала медицинской квалификацией, и родила дома. Спустя несколько минут после рождения младенец умер.

"По данному факту начата доследственная проверка", - сказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Источник в экстренных службах добавил ТАСС, что инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Лидии Зверевой в Приморском районе города.

Собеседник агентства отметил, что мать позвала для съемок процесса фотографа. После инцидента женщина была в срочном порядке госпитализирована.

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РоссияСанкт-Петербург
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