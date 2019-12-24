{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: и.о. прокурора Норильска задержали по подозрению в получении взятки

Расследование ведет пятое следственное управление СК
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности прокурора Норильска Красноярского края Хаваж-Бауди Гутаев задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием занимается пятое следственное управление Следственного комитета РФ", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС сказали, что не готовы комментировать данный случай, так как не обладают информацией.

По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС