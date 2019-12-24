Источник: и.о. прокурора Норильска задержали по подозрению в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности прокурора Норильска Красноярского края Хаваж-Бауди Гутаев задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием занимается пятое следственное управление Следственного комитета РФ", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС сказали, что не готовы комментировать данный случай, так как не обладают информацией.

По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции.