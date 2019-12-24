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В Петербурге бывшие следователи СК получили по три года условно за мошенничество

Суд также назначил Дмитрию Филипцеву и Андрею Федорову штрафы в размере 400 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Бывшего руководителя управления по расследованию экономических преступлений Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу и ставшего позднее адвокатом Дмитрия Филипцева, а также его коллегу Андрея Федорова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафам за мошенничество на 10 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание: Федорову в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 400 тыс. рублей. Филипцеву в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Двух адвокатов Андрея Федорова и Дмитрия Филипцева задержали в начале октября в Петербурге сотрудники ФСБ при передаче им муляжа денег в 4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. По версии следствия, адвокаты знали, что отдел СК расследует дело о незаконной банковской деятельности в отношении местного жителя и потребовали с подозреваемого 10 млн рублей. Далее адвокаты должны были якобы передать эти деньги следователям, чтобы те прекратили дело.

После задержания Филипцева и Федорова привезли в суд, следователь настаивал на их заключении под стражу, так как они являются бывшими сотрудниками СК и, по мнению следствия, могли повлиять на ход дела, однако Филипцева суд отправил под домашний арест, а Федорова отпустил под залог.

На суде по рассмотрению дела по существу версия следствия была подтверждена, их признали виновными по статьям УК РФ о приготовлении к преступлению и мошенничестве. Сами фигуранты дела также сознались в содеянном.

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