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Суд продлил арест экс-главе Минтранса Нижегородской области

Вадим Власов пробудет под стражей до 24 февраля включительно

ТАСС, 24 декабря. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода продлил до 24 февраля 2020 года срок содержания под стражей бывшему министру транспорта и автодорог Нижегородской области Вадиму Власову, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Срок содержания Власова под стражей продлен на два месяца, до 24 февраля включительно", - сказала собеседница агентства.

Власов занимал должность министра транспорта и автодорог региона с декабря 2017 года по август 2019-го. Был уволен с должности по собственному желанию. В ноябре его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период пребывания на посту министра и по решению суда поместили под стражу.

Детали уголовного дела не раскрываются.

Теги
РоссияНижегородская область
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