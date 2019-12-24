Суд продлил арест экс-главе Минтранса Нижегородской области

ТАСС, 24 декабря. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода продлил до 24 февраля 2020 года срок содержания под стражей бывшему министру транспорта и автодорог Нижегородской области Вадиму Власову, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Срок содержания Власова под стражей продлен на два месяца, до 24 февраля включительно", - сказала собеседница агентства.

Власов занимал должность министра транспорта и автодорог региона с декабря 2017 года по август 2019-го. Был уволен с должности по собственному желанию. В ноябре его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период пребывания на посту министра и по решению суда поместили под стражу.

Детали уголовного дела не раскрываются.