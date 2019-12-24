Убийцу школьника из Северодвинска, заступившегося за мать, осудили на 20,5 года колонии

АРХАНГЕЛЬСК, 24 декабря. /ТАСС/. Архангельский областной суд во вторник вынес приговор жителю Северодвинска Роману Пронину, который в мае 2017 года нанес ножевые ранения соседке по коммунальной квартире и несколько раз ударил гантелей по голове ее сына. Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Архангельской области, Пронин осужден на 20 лет и 6 месяцев лишения свободы.

1 мая 2017 года житель Северодвинска напал на соседку по коммунальной квартире и нанес ей не менее 27 ударов ножом по голове, а затем напал на заступившегося за мать ребенка. Врачам удалось спасти жизнь женщины, а ее сын умер 4 декабря 2018 года в медицинском учреждении Москвы. За проявленный героизм и выполнение общественного долга указом президента Российской Федерации Иван Крапивин награжден орденом Мужества посмертно.

"Сегодня Архангельским областным судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении неработающего жителя г. Северодвинска 37-летнего Романа Пронина, он признан виновным в убийстве несовершеннолетнего мальчика и в покушении на убийство его матери. Пронину назначено наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

16 января 2018 года Северодвинский городской суд Архангельской области приговорил Пронина к 14,5 года лишения свободы в колонии особого режима. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, дело было переквалифицировано. Ранее он обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений. "В связи со смертью мальчика дело было переквалифицировано. Сейчас Пронин осужден по статье "Убийство несовершеннолетнего и покушение на убийство еще одного лица", - сказали в пресс-службе.