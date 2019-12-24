Из Московского лингвистического университета эвакуировали 600 человек из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Здания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ, бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза - прим. ТАСС) проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, эвакуированы более 600 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании двух зданий МГЛУ на улице Остоженке. Сейчас их проверяют кинологи с собаками, на время проверки эвакуированы более 600 преподавателей и студентов", - сказал собеседник агентства.

Ранее из-за подобного сообщения из Российского аграрного университета им. К.А. Тимирязева в Москве были эвакуированы более 6,5 тыс. человек.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о минировании в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проводили проверку сообщений об угрозах взрывов, эта информация во всех случаях оказывалась ложной.