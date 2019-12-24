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Источник: генерал Кизлык помог жене посла РФ в Кении уйти от наказания за провоз $50 тыс.

Обвиняемый утверждает, что таможенники пропустили ее без декларации из-за плохого самочувствия
Начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык Александр Авилов/АГН "Москва"
Описание
Начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык
© Александр Авилов/АГН "Москва"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык обвиняется в том, что помогал супруге посла РФ в Кении уйти от наказания за ввоз более $50 тыс.

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Кизлык способствовал жене посла РФ в Кении избежать наказания за незаконный провоз $50 тыс.", - сказал источник.

Обвиняемый в ходе заседания суда сказал, что таможенники пропустили ее без декларации из-за плохого самочувствия.

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