Источник: генерал Кизлык помог жене посла РФ в Кении уйти от наказания за провоз $50 тыс.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык обвиняется в том, что помогал супруге посла РФ в Кении уйти от наказания за ввоз более $50 тыс.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Кизлык способствовал жене посла РФ в Кении избежать наказания за незаконный провоз $50 тыс.", - сказал источник.

Обвиняемый в ходе заседания суда сказал, что таможенники пропустили ее без декларации из-за плохого самочувствия.