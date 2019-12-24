Суд в Петербурге арестовал охотника, стрелявшего в сотрудников "Транснефтьохраны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу Андрея Богданова, обвиняемого в покушении на убийство после инцидента со стрельбой в лесополосе рядом с СИЗО "Кресты" в минувшие выходные. Об этом журналистам во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Свою вину Богданов полностью признал. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что обвиняемый приехал к "Крестам" с целью охоты.

"Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Богданова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Срок меры пресечения - до 19 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ранее отмечали, что, по данным следствия, Богданов, находясь на пересечении грунтовой дороги и газопровода "Белоусово - Ленинград", произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в трех охранников ООО "Транснефтьохрана". Одному из охранников причинил проникающее сквозное ранение груди.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 20 декабря. Около 10 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника одной из компаний Колпина о том, что утром того же дня в лесополосе в городе недалеко от дома 9 по улице Колпинской (рядом со следственным изолятором "Кресты") неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в сторону сотрудников компании. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 60-летний гражданин, работающий охранником в другой организации Колпина.

Как сообщали в пресс-службе главка, установлено, что задержанный "с целью незаконной охоты произвел несколько выстрелов из карабина "Сайга-308-1" в сторону людей". В полиции добавили, что охранники смогли укрыться от выстрелов, а затем из своего служебного оружия МР-71 произвели два ответных выстрела.