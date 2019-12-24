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Прокуратура Башкирии обжаловала оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы

Суд не усмотрел в действиях Александра Филиппова состава преступления

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии не согласна с оправдательным приговором бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и экс-начальнику управления капитального строительства администрации города Марату Гарееву, которых обвиняли в растрате 1,6 млрд рублей. Приговор обжалован, сообщила ТАСС во вторник старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.

"Прокуратура обжаловала приговор, просим направить дело вновь на рассмотрение", - сообщила Масагутова. Октябрьский районный суд Уфы 9 декабря оправдал Филиппова и Гареева, не усмотрев в их действиях состава преступления.

В 2017 году следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении чиновников мэрии Уфы Филиппова и Гареева по факту превышения должностных полномочий при реализации региональной программы по переселению аварийного фонда. По версии следствия, в 2007 году была утверждена программа по развитию застроенных территорий Уфы на 2007-2015 годы с подпрограммой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Чиновники мэрии заключили более 50 договоров с инвесторами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.

Как считает следствие, обвиняемые, действуя в сговоре, необоснованно выделили свыше 1,6 млрд рублей. Также сообщалось, что в ходе расследования дела из бюджета Уфы в федеральный фонд ЖКХ возвращено более 500 млн рублей.

Для бывшего вице-мэра это уголовное дело - второе по счету. В апреле районный суд приговорил к штрафу Филиппова, который до начала работы в мэрии Уфы был владельцем компании "Автореал". Он, по версии следствия, уклонился от уплаты налогов в крупном размере. Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей, от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. Этот приговор в сентябре был отменен Верховным судом Башкирии, а дело возвращено в прокуратуру.

Ранее источник ТАСС также сообщал, что задержание в Москве при попытке покинуть Россию первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн рублей, связано с делом Филиппова.

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