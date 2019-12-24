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Суд в Калининграде приговорил к заключению двух обвиняемых в пособничестве терроризму

По версии следствия, в 2016 году один обвиняемый склонил другого к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики и присоединению к запрещенной террористической организации

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в Калининградской области приговорил двух граждан республик Средней Азии к шести и 12 годам колонии за подстрекательство, пособничество и финансирование терроризма. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня 2-м Западным окружным военным судом обоим подсудимым оглашен обвинительный приговор. 34-летнему мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. 29-летнему подсудимому назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

34-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), 29-летний - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подстрекательство к участию в деятельности террористической организации), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в финансировании терроризма), ч. 1 ст. 30, пп. "а", "б", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приискание соучастников убийства двух и более лиц, лиц в связи с выполнением общественного долга, совершенного общеопасным способом), ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ (приискание соучастников посягательства на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности, из мести за такую деятельность).

По версии следствия, в 2016 году в Калининградской области 29-летний обвиняемый, сторонник радикальной формы ислама, поддерживая участников запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" склонил своего 19-летнего соотечественника к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики и присоединению к этой запрещенной террористической организации. В марте 2016 года молодой человек на самолете прибыл на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в структурное подразделение запрещенной "Джебхат ан-Нусра". €200 на поездку завербованного выделил 34-летний обвиняемый.

Оба фигуранта задержаны в мае 2018 года. Находясь в следственном изоляторе, 29-летний обвиняемый предложил одному из сокамерников за вознаграждение заложить взрывное устройство в парикмахерской города, чтобы ликвидировать двух свидетелей по его делу, а также взорвать автомобиль сотрудника регионального управления ФСБ с целью его убийства.

Теги
РоссияКалининградская область
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Обвиняемого в убийстве трехлетней дочери жителя Югры заключили под стражу
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