Житель Ставрополья подозревается в публичном оправдании терроризма

ПЯТИГОРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма" возбуждено в отношении жителя Ставрополья, который разместил в интернете стихотворение, героизируя террориста. Об этом сообщило журналистам следственное управление СК РФ по краю.

"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 августа молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей разместил текст стихотворения, в котором в героическом виде представлена деятельность участника запрещенной террористической организации. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Сейчас по ходатайству следователя СК РФ в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - отмечается в пресс-релизе.