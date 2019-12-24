В Москве возле воинской части нашли замотанную в полиэтилен подозрительную тележку

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подозрительную тележку, замотанную в черный полиэтилен, обнаружили на пешеходном переходе возле воинской части в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Возле дома 9, строение 14, на Пресненском Валу на пешеходном переходе обнаружена подозрительная тележка, замотанная в черный полиэтилен. Рядом находится воинская часть, с КПП эвакуированы четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время территория оцеплена, ожидается прибытие сотрудников оперативных служб.