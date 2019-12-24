В Пскове задержали преступную группу, которую подозревают в отмывании 1,5 млрд рублей

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Псковские следователи задержали восемь человек, которые подозреваются в создании организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств. По версии следствия, злоумышленники за четыре года незаконно обналичили 1,5 млрд рублей, говорится во вторник в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области.

"Сотрудниками УМВД России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств. Задержаны восемь фигурантов, среди которых две женщины. Следователи полагают, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества. За четыре года клиентами на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в общей сумме около 1,5 млрд рублей, а преступный доход подозреваемых составил более 100 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые привлекали физических и юридических лиц, которым требовалось обналичить деньги, проводили с ними переговоры, после чего совершали незаконные банковские операции.

"Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, сотрудничали с работниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций. Остальные участники преступного сообщества занимались снятием и инкассацией наличных денежных средств", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. "Проведены неотложные следственные действия в местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им юридических лиц. На имущество наложен арест. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, организации и участии в преступном сообществе", - отмечается в сообщении.