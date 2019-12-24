{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пскове задержали преступную группу, которую подозревают в отмывании 1,5 млрд рублей

По данным следствия, преступный доход подозреваемых составил свыше 100 млн рублей

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Псковские следователи задержали восемь человек, которые подозреваются в создании организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств. По версии следствия, злоумышленники за четыре года незаконно обналичили 1,5 млрд рублей, говорится во вторник в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области.

"Сотрудниками УМВД России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств. Задержаны восемь фигурантов, среди которых две женщины. Следователи полагают, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества. За четыре года клиентами на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в общей сумме около 1,5 млрд рублей, а преступный доход подозреваемых составил более 100 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые привлекали физических и юридических лиц, которым требовалось обналичить деньги, проводили с ними переговоры, после чего совершали незаконные банковские операции.

"Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, сотрудничали с работниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций. Остальные участники преступного сообщества занимались снятием и инкассацией наличных денежных средств", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. "Проведены неотложные следственные действия в местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им юридических лиц. На имущество наложен арест. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, организации и участии в преступном сообществе", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
Обыски проводятся у бывшего замгубернатора Курганской области
Они связаны с показаниями бывшего главы Кетовского района Александра Носкова, который находится в СИЗО по делу о строительстве водопровода в селе Кетово, сообщил источник в правоохранительных органах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС