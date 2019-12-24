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Убийство Павла Шеремета

Суд в Киеве отклонил вторую апелляцию по делу об убийстве журналиста Шеремета

Юлию Кузьменко, которой предъявлено обвинение в убийстве, оставили под стражей

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева во вторник отклонил жалобу Юлии Кузьменко, которой предъявлено обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставив ее под стражей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ранее Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко и второго подозреваемого по данному делу Андрея Антоненко до 8 февраля 2020 года. "Апелляционную жалобу отклонить", - объявил судья. В понедельник этот суд отклонил аналогичную жалобу Антоненко.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко настаивали на необоснованности обвинений их подзащитных и наличии у них алиби, но суд счел их доводы неубедительными.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко, которая по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство, а Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Теги
УкраинаУбийство Павла Шеремета
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