Возобновлено следствие по делу журналистки из Пскова, обвиняемой в оправдании терроризма

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Возобновлено следствие по уголовному делу в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой в сентябре 2019 года предъявили обвинение в оправдании терроризма. Об этом во вторник сообщила ТАСС адвокат журналистки Татьяна Мартынова.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой возбудили 5 февраля 2019 года, предварительное следствие продлевалось несколько раз. В конце сентября следователи предъявили обвинение псковской журналистке. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

"Следствие по делу возобновлено. Принято решение о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования. Мотивом послужила, видимо, необходимость производства дополнительной экспертизы. Ранее следствие по делу было завершено. Если бы дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, то Светлане должно было быть вручено обвинительное заключение, но ничего этого не произошло", - сказала собеседница агентства.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".