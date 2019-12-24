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Суд признал мать виновной в гибели троих детей при пожаре в курганской деревне

Пожар произошел 27 января

ТАСС, 24 декабря. Суд приговорил жительницу деревни Раздольная Юргамышского района Курганской области к трем годам колонии-поселения за нарушение требований пожарной безопасности, в результате которого произошло возгорание в январе и погибли трое ее детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

27 января трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольная Курганской области, а их мать была госпитализирована.

"В Юргамышском районном суде вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности при эксплуатации самодельного электронагревательного прибора в жилом доме в деревне Раздольная Юргамышского района, в результате чего <…> произошло возгорание, повлекшее смерть ее троих малолетних детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подсудимая признала вину в совершении преступления. "С учетом всех обстоятельств дела и личности осужденной ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - уточняется в сообщении.

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РоссияКурганская область
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