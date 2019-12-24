Обыски проводятся у бывшего замгубернатора Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Обыски проходят у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по нескольким адресам, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводятся обыски у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, ведутся по нескольким адресам", - сказал источник. Региональное следственное управление Следственного комитета подтвердило корреспонденту ТАСС факт проведения обысков в Шадринске и Кургане.

Источник пояснил ТАСС, что обыски связаны с показаниями бывшего главы Кетовского района Александра Носкова, который находится в СИЗО по делу о строительстве водопровода по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в селе Кетово, которую курировал Пугин. Подрядчику - компании "Мультипласт" - водопровод был оплачен, хотя работы не были выполнены в полном объеме.

В марте 2014 года Пугин был назначен заместителем губернатора Курганской области - директором департамента экономического развития, торговли и труда региона, а в сентябре стал первым заместителем главы области - директором департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Он возглавил департамент агропромышленного комплекса в 2016 году, но ушел с поста после того, как в области был назначен новый врио главы Курганской области Вадим Шумков.