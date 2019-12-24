Блогер из Чувашии получил 3,5 года колонии и штраф за реабилитацию нацизма

ТАСС, 24 декабря. Верховный суд Чувашии во вторник вынес приговор в отношении блогера Константина Ишутова, который обвинялся в реабилитации нацизма и распространении детской порнографии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор - 3,5 года колонии общего режима и штраф 150 тыс. рублей. Он признан виновным по ч. 2. ст. 242.1 УК РФ ("Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета") - два эпизода. Вторая статья - ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") - два эпизода", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что дело рассматривал суд присяжных. Оно поступило в суд в сентябре.

В апреле следственное управление СК РФ по Чувашии сообщало, что центр противодействия экстремизму МВД по Чувашии установил факт размещения блогером в своем аккаунте в одной из социальных сетей материала и комментариев к нему, которые оправдывают действия нацистов в годы Второй мировой войны. Отмечается, что материал также героизирует действия фашистов и принижает значимость победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По версии следствия, в период с января 2016 года по октябрь 2018-го блогер со своего компьютера с помощью специальных торрент-программ также распространял детскую порнографию. Кроме того, 29 июля 2018 года он разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей другой материал, направленный на реабилитацию нацизма. Уголовные дела были объединены в одно производство.