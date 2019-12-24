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В Челябинской области возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду

Кишечной инфекцией заболели 36 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в детском саду №34 Копейска произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром региональной прокуратуры.

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Ранее со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Челябинской области сообщалось, что в детском саду №34 Копейска 36 человек, в том числе 32 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области, у больных и контактных сотрудников выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла.

"По материалам прокурорской проверки в следственном отделе по городу Копейску следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - говорится в сообщении.

Микроорганизмы рода Шигелла вызывают шигеллез - острое инфекционное воспаление толстого кишечника. Бактериальная дизентерия проявляется болью, рвотой, кровавой диареей, признаками интоксикации.

Теги
РоссияЧелябинская область
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