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Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Москве

Нападение произошло у отделения банка на Дербеневской улице

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении в Москве на мужчину, у которого отобрали более 3 млн рублей, брызнув ему в лицо из баллончика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, у одного из отделений банка, расположенного на Дербеневской улице, на него напали неизвестные и, брызнув в лицо из предположительно газового баллончика, открыто похитили его деньги, после чего скрылись. Ущерб составил более 3,2 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что московские полицейские при помощи калужских коллег из ДПС задержали двоих подозреваемых в разбое в Калужской области. Ими оказались приезжие 25 и 32 лет, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного. В Подмосковье был задержан третий подозреваемый, 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

В отношении всех троих полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой", они арестованы. Правоохранители проверяют их на причастность к другим преступлениям, рассказали в пресс-службе.

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