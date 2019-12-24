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Вандалы осквернили еврейское кладбище в Словакии

Они уничтожили 20 памятников

ПРАГА, 24 декабря. /ТАСС/. Осквернение старинного еврейского кладбища произошло в городе Раец в Жилинском крае на северо-западе Словакии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Союза еврейских религиозных общин Словакии.

"Вандалы разбили 20 надгробий на еврейском кладбище в городе Раец в Жилинском крае, - отмечается в сообщении. - Нападение произошло в эти праздничные дни вскоре после осквернения еврейского кладбища в городе Наместово (в том же в Жилинском крае - прим. ТАСС). Предполагаем, что речь идет о координированной акции экстремистов-противников доброго гражданского сожительства [представителей разных религий] в нашей стране".

Большинство уничтоженных вандалами надгробий на кладбище в городе Раец относится к XIX веку и началу XX века. Поиск злоумышленников ведет полиция.

17 декабря представитель гражданского объединения "Помни!" Карол Куртулик сообщил, что на еврейском кладбище в Наместово вандалы разбили 59 памятников.

Нападение на еврейские кладбища осудила президент Словакии Зузана Чапутова. Действия вандалов преследуют, по ее словам, цель дестабилизировать ситуацию в республике и вызвать напряжение в обществе.

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Словакия
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