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Жительницу Твери приговорили к 11 годам колонии за убийство четырехмесячной дочери

Женщина задушила ребенка подушкой

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Жительница Твери приговорена судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за убийство своей четырехмесячной дочери. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Доказательства, собранные Заволжским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения судом приговора в отношении 31-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица"). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, с 9 по 10 ноября 2018 года женщина в спальне задушила подушкой свою четырехмесячную дочку. В отношении нее была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

"Согласно заключению эксперта, в период совершения преступления женщина могла, так и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - информирует пресс-служба.

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РоссияТверская область
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