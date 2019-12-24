Полиция задержала мужчину, совершившего акт вандализма возле обелиска Победы под Тверью

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция поймала по горячим следам мужчину, подозреваемого в надругательстве над шестью стелами с именами Героев Советского Союза в городе Старицы Тверской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть поступило сообщение от представителя районной администрации, что в ночь на 24 декабря в городе Старицы возле обелиска Победы были повалены шесть памятных гранитных стел с именами Героев Советского Союза. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой был включен инспектор-кинолог. Служебный пес вывел на след предполагаемого преступника", - рассказала Волк.

Она добавила, что полиция задержала злоумышленника и доставила в отдел для разбирательства. Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель Старицы, который пояснил, что в момент преступления был пьян. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ ("Вандализм").