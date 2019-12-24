Суд в Крыму избрал главе МВД Армянска меру пресечения в виде запрета определенных действий

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении начальника городского отделения МВД города Армянска, которому предъявили обвинение по делу о производстве суррогатного алкоголя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе районного суда.

Источник ТАСС 22 декабря сообщил, что начальника отделения задержали по делу о производстве алкоголя, опасного для жизни и здоровья. Во вторник Следственный комитет предъявил ему обвинение, полиция начала служебную проверку, по результатам которой начальник горотдела МВД может быть уволен.

"Киевским районным судом города Симферополя в удовлетворении постановления старшего следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Ходатайство защиты в виде запрета определенных действий удовлетворено судом. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 22 февраля 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Полицейскому запрещено выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию и использовать средства связи, включая интернет, уточнили в суде.

В следственных органах ранее сообщили, что полицейский изготовил, хранил, а позже сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на общую сумму 113 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД по Крыму, республиканского пограничного управления и регионального управления ФСБ. Задержание подозреваемого провели при силовой поддержке спецподразделений.