Полиция Киева открыла дело за нападение на журналистов на суде по делу Шеремета

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Киева открыла уголовное дело по факту нападения на журналистов издания "Шарий.net" во время судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева. Следователи квалифицируют произошедшее по статье об угрозах или насилии в отношении журналистов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в связи с инцидентом в суде в полицию обратились три работника СМИ.

Глава полиции Украины Игорь Клименко, комментируя произошедшее, подчеркнул, что на подобные факты будет следовать немедленная реакция.

Во вторник на заседании Апелляционного суда Киева, где рассматривали жалобу обвиняемой Юлии Кузьменко, собравшиеся там люди пытались облить журналистов издания "Шарий.net" коричневой жидкостью, заставить их кричать антироссийские лозунги, а затем прогнать из здания.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко, которая по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство, а Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд Киева отклонил жалобы Антоненко и Кузьменко, оставив в силе решение о содержании под стражей до 8 февраля.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.