Камчатские полицейские спасли 10 кречетов от контрабандной переправки за границу

ТАСС, 25 декабря. Камчатские полицейские вместе с коллегами из ФСБ и Росгвардии спасли от контрабандной перевозки за границу десять кречетов, занесенных в Красную книгу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю совместно с представителями регионального УФСБ России при участии Росгвардии задержали группу, которая занималась незаконной ловлей и транспортировкой кречетов с территории полуострова. Морское судно было задержано сразу после того, как отошло от причала в Петропавловске-Камчатском. На борту сотрудники правоохранительных органов обнаружили 10 птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", - рассказала Волк.

Она добавила, что в числе подозреваемых 65-летний капитан, который, предположительно, вывозил птиц за денежное вознаграждение, а также фиктивно оформленный как член команды гражданин, ухаживавший за пернатыми во время транспортировки. Кроме того, полицейские задержали жителя Петропавловска-Камчатского, ловившего кречетов и содержавшего их в неволе до момента отправки.

Теплоход направлялся в Хабаровский край, откуда птиц злоумышленники планировали вывезти за границу. Изъятые соколы временно помещены в Елизовский районный зоопарк. Когда их выпустить в естественную среду обитания, решат орнитологи, отметила Волк.

СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении троих задержанных за незаконный оборот группой лиц по предварительному сговору особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, заключила Волк.