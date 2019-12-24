Отравившихся в Москве детей планируется госпитализировать

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прибывшие в Москву из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике дети, по предварительной информации, получили бактериальное пищевое отравление. Все 16 отравившихся находятся в удовлетворительном состоянии, их планируется госпитализировать, об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Вечером во вторник администратор столичного отеля Red Brick сообщил ТАСС о возможном отравлении проживающих на территории отеля порядка 12 детей. Заболевшие приехали в Москву на соревнования по робототехнике.

"На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате заболели 16 детей, предварительный диагноз - бактериальное пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы для жизни заболевших детей нет.