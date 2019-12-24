Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в Иркутской области

ТАСС, 25 декабря. Пожарные в Иркутской области тушат возгорание в помещениях общежития лесозаготовительного предприятия в поселке Залари. Пострадали шесть человек, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС России.

"На момент прибытия пожарных горели деревянные здания: одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 кв. м. В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС уточнили, что самостоятельно из помещений эвакуировались 13 человек, всего в общежитии проживали 15 человек, это работники предприятия.

Пожар локализовали спустя около часа, работы по тушению продолжаются.

В новость внесены изменения (03:42 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.