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Падение Су-57 в Хабаровском крае

Источник: упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали, рассказал собеседник агентства
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС
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Что известно об аварии Су-57 в Хабаровском крае

ТАСС, 25 декабря. Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в самолетостроительной отрасли.

"Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль [самолет при этом движется по винтовой траектории с креном и потерей высоты], начал быстро снижаться, а затем падать", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали". "На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться", - добавил источник.

Во вторник источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что у Су-57, вероятнее всего, отказало управления хвостовым оперением.

Теги
РоссияХабаровский крайПадение Су-57 в Хабаровском крае
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