Автобус насмерть сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Водитель пассажирского автобуса в Уссурийске в Приморском крае сбил на пешеходном переходе семилетнего ребенка, который от полученных травм умер. Возбуждено уголовное дело, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД России.

"Установлено, что 60-летний водитель пассажирского автобуса совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, происшествие случилось накануне. После наезда на ребенка автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры. Одному из них - 10-летнему ребенку - потребовалась помощь медиков, которые диагностировали сотрясение головного мозга.

"По факту автоаварии со смертельным исходом в следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным МВД, опыт работы водителя - 27 лет. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Назначено проведение экспертиз.