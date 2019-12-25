И.о. прокурора Норильска, подозреваемого в получении взятки, отстранили от обязанностей

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в получении взятки исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев отстранен от своих обязанностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник Гутаева задержали по подозрению в получение взятки в особо крупном размере.

"С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году.