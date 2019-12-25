Число погибших при пожаре в общежитии в Иркутской области увеличилось до двух

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Число погибших во время пожара в общежитии лесозаготовительного предприятия в Иркутской области увеличилось до двух, это граждане Узбекистана, сообщил ТАСС глава муниципалитета Валерий Орноев.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

"Двое погибших. Граждане Узбекистана", - сказал Орноев.

В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили информацию о втором погибшем. Пострадавших по-прежнему шестеро. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения ТАСС уточнили, что пятеро из них госпитализированы, одного отправили на амбулаторное лечение. Из госпитализированных один находится в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней степени тяжести.

По словам Орноева, здание общежития не было зарегистрировано как объект недвижимости. Лесозаготовительное предприятие, к которому относится общежитие, принадлежит ООО "Бриз".

Пожар возник в ночь на среду в общежитии в Иркутской области, где проживали 15 человек, на площади 350 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано.