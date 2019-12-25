{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при пожаре в общежитии в Иркутской области увеличилось до двух

В результате происшествия пострадали шесть человек

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Число погибших во время пожара в общежитии лесозаготовительного предприятия в Иркутской области увеличилось до двух, это граждане Узбекистана, сообщил ТАСС глава муниципалитета Валерий Орноев.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

"Двое погибших. Граждане Узбекистана", - сказал Орноев.

В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили информацию о втором погибшем. Пострадавших по-прежнему шестеро. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения ТАСС уточнили, что пятеро из них госпитализированы, одного отправили на амбулаторное лечение. Из госпитализированных один находится в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней степени тяжести.

По словам Орноева, здание общежития не было зарегистрировано как объект недвижимости. Лесозаготовительное предприятие, к которому относится общежитие, принадлежит ООО "Бриз".

Пожар возник в ночь на среду в общежитии в Иркутской области, где проживали 15 человек, на площади 350 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Прокуратура Японии арестовала депутата парламента, подозреваемого в получении взятки
Цукаса Акимото мог получить взятку от китайского игорного бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС