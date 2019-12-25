Прокуратура Японии арестовала депутата парламента, подозреваемого в получении взятки

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Специальная группа Токийской прокуратуры арестовала в среду видного депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Цукасу Акимото, которого подозревают в получении взятки от китайского игорного бизнеса. Об этом сообщило национальное общественное телевидение. Депутаты в Японии имеют иммунитет только во время работы парламента, который сейчас находится на каникулах.

Цукаса Акимото неоднократно занимал посты парламентского заместителя ряда министров, был ответственным за вопрос о внедрении в Японии казино, которые до недавнего времени были в стране запрещены. Следствие зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляет активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся крупных курортов.

По данным прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере по меньшей мере десятков тысяч долларов. Следствие подозревает, что эти деньги были переданы депутату в виде взятки.

Сам Акимото в среду в многочисленных интервью категорически отрицал все подозрения. Это первый арест действующего депутата парламента с 2010 года.

Закон о легализации игорных зон был принят в Японии в декабре 2016 года. Постепенно его предполагается дополнять документами, уточняющими порядок работы таких заведений. Ранее азартные игры в Японии были запрещены, за исключением тотализатора на скачках, велосипедных гонках и состязаниях на моторных лодках, доходы от которых частично идут на благотворительность.

Пока в Японии идет обсуждение вопроса о том, где будут размещаться казино, которые предполагается использовать для привлечения туристов в провинциальные города. Первые игорные зоны предполагается создать к 2023 году.