Члена террористической ячейки в Красноярске приговорили к семи годам колонии

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил одного из активных членов террористической ячейки в Красноярске к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФСБ.

ФСБ выявила в городе террористическую ячейку "Красноярский джамаат", связанную с международными террористическими организациями. В сентябре решением Дальневосточного окружного военного суда организаторы террористической ячейки осуждены и приговорены к срокам от 5,5 до 17 лет лишения свободы.

"Решением того же суда по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 1 ст. 205.1 осужден еще один участник группы, Сафаров Рамил Набиевич, 1992 года рождения. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, террористическая структура была организована в начале 2017 года, она фактически являлась "спящей ячейкой" международной террористической организации, созданной в целях пропаганды, оправдания, поддержки терроризма и финансирования террористической деятельности.

Выявили факты отправки денег членами "Красноярского джамаата" пособникам международных террористических организаций за пределы России. Кроме того, производилась вербовка студенческой молодежи красноярских вузов для дальнейшей переправки в "страны с повышенной террористической активностью". Осенью 2017 года сотрудники ФСБ было пресекли несколько попыток выезда красноярцев, принимавших участие в сборах ячейки, на территории, подконтрольные террористам.