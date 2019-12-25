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В Грузии начались лесные пожары

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями зафиксировала по стране 10 лесных пожаров

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков пожарных в ночь на среду боролись с пожаром в Атенском лесу Горийского района (край Шида Картли). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"К этому времени очаги [пожара] друг от друга отделены. На данный момент нам сложно будет говорить о масштабах ареала распространения огня, потому что данные уточняются. На месте мобилизована живая сила", - сказал губернатор края Георгий Ходжеванившили журналистам.

Руководство МВД Грузии уже разбило на месте чрезвычайный штаб. Там не исключают, что к тушению пожара утром в среду подключится вертолет. Из-за сложного рельефа местности спасатели собираются задействовать и гусеничную технику. Число пожарных увеличится до 200 человек.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями накануне сообщила, что зафиксировала по стране 10 лесных пожаров, в том числе вблизи грузино-армянской границы, у села Ирганчай Дманисского района (край Квемо Картли). Большинство пожаров уже потушено.

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Грузия
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