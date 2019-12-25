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В Новой Москве неизвестные украли из банкомата почти 7,4 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных в Новой Москве в помещении магазина разбили банкомат и украли из него почти 7,4 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В помещении магазина в городе Московский на улице Радужной, дом 13 двое неизвестных неустановленным предметом повредили панель и сейфовые кассеты банкомата, совершили кражу 7 млн 397 тыс. 700 рублей, а затем скрылись", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Теги
Россия
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