В прокуратуре Татарстана назвали незаконным привлечение школьников к учениям МВД

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана завершила проверку по факту проведения учений отдела полиции с привлечением школьников в Тукаевском районе, надзорное ведомство посчитало незаконным участие детей в мероприятии. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным. Причастные к этому должностные лица отдела МВД России по Тукаевскому району и МБОУ "Новотроицкая средняя общеобразовательная школа" поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы", - говорится в сообщении.

Районный отдел образования в свою очередь не обеспечил надлежащий ведомственный контроль и своевременное пресечение неправомерных действий администрации школы. Прокуратура внесла в адрес главы района и начальника ОМВД России по Тукаевскому району представления, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура установила, что на 20 декабря в отделе полиции запланировали проведение тактико-строевого занятия для тренировки действий по пресечению массовых беспорядков. Его планировали провести в парке отдыха "Солнечный" в селе Новотроицкое Тукаевского муниципального района. В учениях должны были принять участие 25 правоохранителей и актив Новотроицкого сельского поселения в качестве статистов. В результате по согласованию с администрацией школы тактико-строевое занятие перенесли на территорию образовательной организации, а в качестве статистов привлекли 12 учащихся.

"20 декабря около 09:30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с нарушителями. На месте проведения занятия также присутствовали директор школы и классный руководитель девятиклассников", - говорится в сообщении. Выяснилось, что решение о переносе учений на территорию школы принял сотрудник отдела полиции, назначенный руководителем тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения предоставить территорию парка отдыха "Солнечный" из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям.

Реакция МВД

Из-за того, что участие гражданских лиц и план занятий не были в установленном порядке согласованы с МВД по Татарстану, руководство министерства приняло решение о проведении служебной проверки. 24 декабря глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.